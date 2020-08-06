Polisi gören maskesini taktı

İçişleri Bakanlığının talimatıyla başta güvenlik güçleri olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşların personeli, maske ve mesafe denetimi yaptı. Adıyaman'da yaya olarak denetim yapan polis ekiplerini gören vatandaşlar hemen maske taktı. Polis ekiplerinin drone ile yaptığı denetimlerde, yayaların yanı sıra toplu taşıma araçları ve özel araçlarda da maske takılıp takılmadığına bakıldı.

Adıyaman Vali Vekili Bedir Deveci ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder de denetimleri yerinde gözlemledi.

Polislerin yanı sıra zabıta ekipleri de ticari taksileri denetleyerek, dezenfektan, maske ve kolonya bulunup bulunmadığını kontrol etti.

Vaka sayılarının hızla arttığı Adıyaman'da belediye hoparlöründen, polis araçlarından maske ve mesafe konusunda sürekli uyarılar yapılıyor.