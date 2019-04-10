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Polisi pasta sürprizi

Adıyaman’da bir işletme sahibi 10 Nisan Polis Bayramı nedeniyle polis ekiplerine pasta sürprizi yaptı.

Adıyaman'da bir işletme sahibi 10 Nisan Polis Bayramı nedeniyle polis ekiplerine pasta sürprizi yaptı.


Adıyaman Altınşehir Mahallesi Gökkuşağı Caddesi üzerinde bulunan kafe işletmecisi Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıldönümü nedeniyle polise sürpriz yaptı. İşletme sahibi Seyfettin Öztürk, polis ihbar hattına kavga ihbarında bulundu.


İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Araçtan inen polis ekipleri temsili kavgaya müdahale etmek istedikleri esnada işletme sahibi ve çalışanlar alkışlar ve konfetiler ile karşılandı.


Polis ekipleri ve işletme çalışanları birlikte yaş pasta kesti. Polis ekipler işletme sahibi ve vatandaşlara bu güzel sürpriz için teşekkür etti.


İşletme Sahibi Seyfetin Öztürk ise, “Amacımız polis arkadaşlarımızla bu güzel günlerinde bir araya gelmekti. ‘Olay var' diyerek rahatsız ettik ve onlar yanımıza gelerek bizi mutlu ettiler. Polis teşkilatı mensuplarının ayağına taş değmesin inşallah. Onların bu güzel günleri kutluyorum” diye konuştu.


İşletme sahibi tarafından polislere Türk Bayrağı hediye edildi.

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