Polisin dikkati orman yangınını önledi

Adıyaman'ın Tut ilçesinde devriye görevi yapan polis ekiplerinin dikkati sayesinde piknik alanında çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Tut ilçe Emniyet Amirliğine bağlı polis ekipleri tarafından yapılan devriye görevi sırasında mezarlık yolunun alt kısmında duman çıktığını fark etti. Dumanların çıktığı yere giden polis ekibi olay yerine giderek burada bulunan alevlere müdahale edip itfaiye ekiplerine de bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın olay yeri yan tarafında bulunan ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.