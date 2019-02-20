Polisler kan bağışında bulundu

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü personeli Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundu.

Adıyaman Kızılay Kan Merkezi'nin mobil aracı Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde kan bağışı kampanyası başlattı. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cem Hasan Patat ve çok sayıda polis kan bağışında bulundu.

Gönüllü kan bağışı kampanyasına polisler yoğun ilgi gösterdi. Kış aylarıyla birlikte kan merkezlerinde kan stokunun azalmasının önüne geçmek için yürütülen kampanya kapsamında çok sayıda polis kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay'ı yetkilileri polislere bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.