İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polisler kan bağışında bulundu

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü personeli Türk Kızılay’ına kan bağışında bulundu.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü personeli Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundu.


Adıyaman Kızılay Kan Merkezi'nin mobil aracı Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde kan bağışı kampanyası başlattı. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cem Hasan Patat ve çok sayıda polis kan bağışında bulundu.


Gönüllü kan bağışı kampanyasına polisler yoğun ilgi gösterdi. Kış aylarıyla birlikte kan merkezlerinde kan stokunun azalmasının önüne geçmek için yürütülen kampanya kapsamında çok sayıda polis kan bağışında bulundu.


Türk Kızılay'ı yetkilileri polislere bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.