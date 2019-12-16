İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polisler mahsur kalan yavru kediyi besledi

Adıyaman’da bir işyerinde mahsur kalan ve dışarı çıkamayan yavru kediyi polisler besledi.

Adıyaman'da bir işyerinde mahsur kalan ve dışarı çıkamayan yavru kediyi polisler besledi.


Adıyaman Sıratut Mahallesi Sıratut Cami karşısındaki binanın zemin katına giren yavru kedi burada mahsur kaldı. Bir gün boyunca mahsur kalan yavru kediyi fark eden polisler, kediyi dışarı çıkartamayınca yavru kediye kapının altından yiyecek bıraktı.


Aç kalan yavru kedi polislerin verdiği yiyecek ile karnını doyururken, işyeri sahibine ulaşılmaya çalışıldı. Yavru kedi işyeri sahibinin işyerini açmasıyla daha sonra mahsur kaldığı yerden çıktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.