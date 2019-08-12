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Polisler parklarda oyun oynayan çocuklarla bir araya geldi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri parklarda oyun oynayan çocuklarla bir araya geldi.

Polis ekipleri çocuklara suç ve suçlulara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.


Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde bulunan Sümer Park içerisinde oyun oynayan ve aileleri ile birlikte pikniğe gelen çocuklarla bir araya geldi. Polis ekipleri, çocuklara şüpheli durumlara karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunarak karşılaşabilecekleri olaylar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.


Çocuklardan ve ailelerden karşılaştıkları olayları zaman kaybetmeden 155 Polis İmdat Hattı'na bildirmelerini de isteyen polis ekipleri yapılan bilgilendirmelerin ardından çeşitli yiyecek ve içecek ikramında bulundu.

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