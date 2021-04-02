Polislerden broşürlü korona virüs uyarısı

Adıyaman'ın Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara broşür dağıtarak, kurallara uymaları konusunda anonslu uyarılarda bulundu.

Adıyaman'ın yüksek riskli iller kategorisinden yer almasından dolayı, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından trafik araçlarıyla şehir merkezindeki caddelerde anonslu uyarı yapıldı. Yapılan uyarı anonslarında, “Salgın nedeniyle kontrollü normalleşme dönemindeyiz. Hayatımızın her alanının normalleşmesi için tüm kurallara uymalıyız. Sağlığımız için hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız” ifadelerine yer verildi.

Polis memurları daha sonra ise ilçenin farklı noktalarında vatandaşlara broşür dağıtarak maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulundu.

Polis ekiplerinin uygulamalarından memnun kalan vatandaşlar, emniyet personellerine salgınla mücadele kapsamında gösterdikleri ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.