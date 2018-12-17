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Polislerden esnaf ve vatandaşlara takvim

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Amirliği ekiplerince, esnaflara ve vatandaşlara takvim dağıtıldı.


Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Amirliği ekiplerince başlatılan, “Daha Güzel Günlere” projesi kapsamında dağıtılan takvimlerin yanı sıra hem esnaflarla hem de vatandaşlar bir araya gelinerek sohbet edilip onların sorun ve sıkıntıları da dinlenildi.


Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen polisler, esnafların emniyet müdürlüğünün 24 saat esasına göre hizmet etmek üzere kendileri ile birlikte olduğunu, toplumda huzur ve mutluluğun ön şartının birlikte hareket etmekle mümkün olabileceği anlattılar.


Proje amacının, terör örgütlerine yeni katılımları önlemek, ülke bütünlüğü aleyhine faaliyet yürüten terör örgütlerinin yapmış oldukları propagandaları etkisiz kılmak olduğu belirtildi.


Gerçekleştirilen proje kapsamında 2 bin 200 esnaf ve vatandaşa üzerinde Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Amirliği (BÖF) ambleminin bulunduğu 2019 yılı takvimi hediye edildi.

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