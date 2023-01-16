Polislerden metruk binalara baskın

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele soruşturmaları çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bulunan metruk binalarda denetim yapıldı. Şok baskınların yapıldığı denetimlerde hassas burunlu narkotik köpeği olan ‘Kendal'da yer alıyor. Metruk binalara baskın yapan ekipler, her yeri didik didik ararken şüpheli gördükleri şahısların kimlik kontrollerini ve üst aramalarını da gerçekleştiriyor. Uyuşturucuya geçit vermemek için mücadele eden ekipler, denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.