Polislerden üniversite öğrencilerine bilgi standı

Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesi Gençlik Meydanındaki etkinlik standında öğrenciler tek tek standa davet edildi. Burada kötü alışkanlıklardan, kötü arkadaşlardan ve uyuşturucu maddelerden uzak durmaları konusunda uyaran emniyet mensupları, stantta öğrencilere çay, kahve, şeker ve su ikramında bulundu. Öğrenciler polislerin gerçekleştirmiş olduğu standın oldukça anlamlı olduğunu belirterek polislere teşekkür ettiler.

Standı ziyaret ederek polislere kolaylıklar dileyen Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, öğrencilerin kendileri için oldukça önemli olduğunu ve öğrencilere yönelik verilen hizmetlerden bahsetti.