Polisten kaçan araçtan uyuşturucu çıktı

Adıyaman'da, polis ekiplerinin dur ikazlarına uymayarak kaçan otomobil, kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan otomobilde yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirilirken, araç içerisinde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi'nde bir otomobilden şüphelenen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aracı durdurmak istedi. Polisin dur ikazına uymayan ve içerisinde 3 şüphelinin bulunduğu araç, hızla kaçmaya başladı. Otomobille ara sokaklara girerek izlerini kaybettirmeye çalışan şahıslar, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. Yakalanan araç içerisinde yapılana aramalarda 10 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, araçtaki 3 şahıs gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.