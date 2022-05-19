Polisten kaçan kolu kırık şüpheli her yerde aranıyor

Adıyaman'da narkotik polislerinin dur ikazlarına uymayarak kaçan kolu kırık şüpheli her yerde aranıyor.

Edinilen bilgilere göre, merkez Malazgirt Mahallesi ara sokaklarında devriye görevi yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kolu kırık bir şahsı şüphelenerek durdurmak istedi. Polisleri fark eden şahıs koşarak kaçmaya başladı. Belirtilen bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Polisten kaçan şahıs, bir ikametin duvarından bahçeye atladı. Polis ekipleri, tek katlı ikametin bahçesini, odunluğunu ve damını didik didik aradı. Polis ekipleri gözden kaybolan şahıs için mahallede bulunan metruk evleri de kontrol etti. Polis ekipleri şahsın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.