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Polisten kaçan şahıs kovalama sonunda yakalandı

Adıyaman’da ’mala zarar verme’ suçundan aranan şahıs polis ekiplerinin kovalaması sonunda kıskıvrak yakalandı.

Adıyaman'da 'mala zarar verme' suçundan aranan şahıs polis ekiplerinin kovalaması sonunda kıskıvrak yakalandı.


Olay, gece saatlerinde Kap Cami Mahallesi 9 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Gece bekçisinin durumundan şüphelendiği ve kimlik kontrolü yapmak istediği M.K isimli şahıs kaçınca güvenlik görevlileri şahsı yakalamak için peşine düştü. Polis ekiplerinin kovalaması sonucu Oturakçı Pazarı yakınlarında şahıs yakalandı.


Polis ekipleri tarafından kimlik bilgileri sorgulanan şahısın ‘mala zarar verme' suçundan arandığı öğrenildi.


Gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürüldü.

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