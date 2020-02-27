Polisten sokak kavgasına biber gazlı müdahale

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan kavgayı polis biber gazı sıkarak ayırdı. Kavgaya karışan şahıslar polis merkezine götürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi Mustafa Yücel Özbilgin parkı yakınlarında iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı kavga çıktı. Meydana gelen kavgayı fark eden devriye görevi yapan polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Kavgayı ayırmakta zorlanan polis, biber gazı kullanarak şahısları etkisiz hale getirdi.

Kavgaya karışan şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.