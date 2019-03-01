İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pompalı av tüfeği ile iş yerine ateş açıldı

Adıyaman’da, bir iş yerine kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından pompalı av tüfeği ile ateş açıldı.

Adıyaman'da, bir iş yerine kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından pompalı av tüfeği ile ateş açıldı.


Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi eski Kahta Caddesi üzerinde bulunan O.Ç'ye ait iş yerine akşam saatlerinde kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda iş yeri camlarında hasar meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay, polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunarak olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.