Potanın şampiyonları madalyalarını aldı

Yaklaşık bir ay süren Basketbol İl Birinciliği müsabakalarına Genç Erkekler Kategorisinde 23 takım 400 sporcu, Kızlar Kategorisinde ise 9 takım 160 sporcu olmak üzere toplam 560 sporcu ve öğrenci katıldı.

Yeni Mahalle Spor salonunda düzenlenen Okullar Arası Genç Erkekler ve Genç Kızlar Basketbol İl Birinciliği müsabakalarında Kızlarda 1. Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2. Spor Lisesi, 3. Bilgi Anadolu Lisesi olurken, Erkeklerde 1. Fatih Anadolu Lisesi, 2.Bilgi Anadolu Lisesi, 3. Altınşehir Anadolu Lisesi oldu. Dereceye giren takımlar madalyalarını aldı.

Son yılların en büyük taraftar katılımı ile izlenen maçların centilmenlik ruhu içerisinde tamamlandığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, şampiyon olan takımların kupalarını vererek sporcuları tebrik etti.

Keleş, “İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, antrenörlerimize, sporcularımıza ve takımlarını yalnız bırakmayan ve her maçta tezahüratlarıyla destek olan öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Şampiyon takımlarımızın bölge müsabakalarında ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyor, şimdiden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.