Prof. Dr. Ağırman: “Ömrünün son namazını camide cemaatle kılan bir Peygamberin ümmetiyiz”

Bilim Kültür Sanat ve Spor Haftası Safvan Bin Muattal etkinlikleri kapsamında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ağırman'ın konuşmacı olarak katıldığı söyleşi programı gerçekleşti.

Konferans öncesi Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü'yü makamında ziyaret ederek üniversite onur defterini imzalayan Ağırman'a, Rektör Gönüllü tarafından Cendere Köprüsü maketi takdim edildi.

Üniversite Merkez Külliyesi Vehbi Koç Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler hazır bulundu.

Geniş katılıma sahne olan söyleşi programında konuşan Ağırman, Kuran'ı Kerim, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) örnek hayatından kesitler sunarak, hadis ve ayetlerin gölgesinde namaz ve doğruluk konularına değindi.

Ağırman; “Öncelikle şunu belirtmek isterim, bizleri insan olarak yaradan ve İslam ile şereflendiren Allah'a şükürler olsun. Böyle güzel bir dinin mensubu olmak ve büyün mükemmeliyetleri bünyesinde barındıran bir peygamberin ümmeti olmak ne güzel! Bir insan ancak bu kadar önder olmaya layık olabilir. Bu asırda onun miras bıraktığı neslin takipçisi olmamız gerekiyor. Allah ile kimse harp edemez! Bunu yapan yenilgiyi kabul etmiştir. Hepimizin ortak adı Müslüman, kitabı Kuran ve dersi İslam'dır. Kuran'ı Kerim'e baktığımızda konuyu bu kadar mükemmel anlatan bir kitabın olmadığını görüyoruz. Gençlere özellikle tavsiyem birkaç kere olmasa da teberrüken bir defa mealiyle birlikte Kuran'ı okumalısınız. Unutmayın bizler ömrünün son namazını camide cemaatle kılan bir peygamberin ümmetiyiz. O'na layık olmalıyız. O, o kadar nazikti ki özellikle annelere, kadınlara örnek alın. Çünkü her madde incelerek kırılır, insan ise kabalıkla. Peygamber efendimiz sadece bir savaş peygamberi değildi. O, ince, nazik ve kibarlığın da temsilcisiydi. Vefalı bir peygamberdi. Biz de kendimize bu asırda böyle olabilir miyiz diye sormalıyız. Siz gençler yani evlatlarımız bizlerin geleceğisiniz. İnşallah Kuran ile güne başlayan, Kuran'ı hayatına uygulayan insanlardan olursunuz” dedi.

Hadis ve ayetlerden örnekler vererek peygamber efendimizin örnek kişiliğinden ve Kuran'ın yüceliğinden bahseden Ağırman, hayatını İslam'a adayan İslam alimlerinin hayatlarında kesitle sundu.

Soru cevap kısmı ile devam eden söyleşinin ardından, Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik tarafından Prof. Dr. Mustafa Ağırman'a katılımından dolayı üniversite merkez külliyesinde adına dikilmiş fidanın sertifikası takdim edildi.