Profesyonel futbolcu olacaklardı aç susuz ortada kaldılar

Senegal'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen ve profesyonel futbolcu olma hayali kuran 4 kişi Adıyaman'da ortada kaldı.

Profesyonel futbolcu olma hayaliyle Senegal'den Türkiye'ye gelen 4 kişi ortada kaldı. Muhammed Muctar Kıng, Aimamy Olie Kamara, Sheka Zidane Sannoh, Abbas Koroma adlı 4 futbolcu Senegal'den Libya, Ürdün, Mısır, Suriye, ve İran'a, oradan da yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdi. Van üzerinden otobüsle Adıyaman'a gelen ve otogarda inen Senegalli sporcular polis tarafından sorgulanınca ülkeye yasa dışı girdikleri anlaşıldı. İl Göç İdaresinde işlemleri tamamlanan şahıslar haftada bir gün imza yükümlülüklerini yerine getiriyor.

Paraları olmadığı için yatacak yer ve yiyecek bulamayan futbolculara esnaf yardımda bulundu. Osman Yılmaz isimli Adıyamanlı vatandaş, 4 kişinin camide yatmaları için girişimde bulundu.

Muhammed Muctar Kıng, illegal yollardan Türkiye'ye geldiklerini belirterek, bir acente aracılığıyla Adıyaman'a geldiklerini söyledi. Kıng, “İnternet üzerinden Ankara'da bir kişiyle tanıştık. Bize Türkiye'ye gelmemiz halinde futbol oynayabileceğimizi söyledi. Adıyaman'a geldiğimizde polis tarafından yakalanarak İl Göç İdaresi tarafından imza yükümlülüğüne tabi tutulduk. Bir ay boyunca Adıyaman'da kalmamız gerekiyor. kalacak yerimiz yok” dedi.

Osman Yılmaz, “Bunlar 3 gün otogarda yatmışlar. Kasap arkadaş onları görünce yemek falan vermiş. Ben de onlara yatacak yer temin etmek için bizim yakınımızda cami var. Oraya götürdüm. Cami hocası 3-4 gün kalabileceklerini söyledi. Bir ay süreyle haftada 1 gün imza için gidiyorlar. Yatacak yer temin etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

4 kişinin Senegal'de futbol oynadıkları öğrenildi.