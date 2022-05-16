Proje okullarına kabul sınavına rekor başvuru

Adıyaman'da Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okullarında okumak isteyen öğrenciler arasında yapılan sınava bu yıl rekor düzeyle başvuru yapıldı.

Erkek öğrencilerin okuduğu Adıyaman Anadolu İmam Hatip, Fen ve Sosyal Bilimler Proje Ortaokuluna öğrenci kabul sınavına 660 öğrenci, TOBB Kız İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Proje Ortaokuluna 584 kişi başvurdu. Öğrenciler bu okullarda eğitim görebilmek için bu hafta sonu sınava girdi. Erkeklerde 660 kişiden ilk 72 öğrenci, kızlarda ise 584 öğrenciden ilk 60 öğrenci okula kayıt yaptıracak.

2022-2023 eğitim öğretim yılı için Adıyaman Proje İmam Hatip Ortaokulunun 5. sınıflarına öğrenci kabul sınavına olan ilgiden memnun olduklarını dile getiren Okul Müdürü Gaffari İzci, sınava teveccühlerinden dolayı da tüm velilere ve öğrencilere teşekkürlerini iletti.