Protokol eşleri Fatih Kadın Gençlik Merkezi'ndeki çalışmaları inceledi

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, kadınlara ve gençlere mesleki bilgi ve beceri kazandırmak ve toplumsal kalkınmaya destek olunmasını sağlamak amacıyla Adıyaman Belediyesinin Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği yaparak Fatih Mahallesinde açmış olduğu Kadın ve Gençlik Merkezini ziyaret etti.

Fatih Mahallesi'nde açılan Kadın Gençlik Merkezini ziyaret sırasında Vali Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez'e Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın eşi Hürmet Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy'un eşi Ünzile Atasoy ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in eşi Kezban Alper eşlik etti.

Gerçekleşen ziyarette, Yeşim Pekmez ve beraberindeki heyet, Fatih Kadın Gençlik Merkezi bünyesinde açılan Yemeni, Filografi, Giyim, Okul Öncesi, Tekstil, Seramik, Su Kabağı İşleme, Kur'an-ı Kerim Okuma ve Yazma, Temel Matematik ve Kuaför kurslarını gezerek incelemelerde bulunup, kursiyerlerle sohbet ederek yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri inceledi.