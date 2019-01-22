Protokol eşleri müzeyi gezdi

Adıyaman’da ki protokol mensuplarının eşleri Müze Müdürlüğü sergi alanını gezdi.
Adıyaman'da ki protokol mensuplarının eşleri Müze Müdürlüğü sergi alanını gezdi.
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu'nun eşi Fulya Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy'un eşi Ünzile Atasoy ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in eşi Kezban Alper, Adıyaman Müzesini ziyaret ederek, müzede sergilenen tarihi eserleri inceledi.
Yeşim Pekmez ve protokol eşleri müzeyi gezerek, müzede sergilenen ve Adıyaman coğrafyasında yaşamış uygarlıklardan günümüze ulaşan tarihi kültürel eserler hakkında Müze Müdürü Mehmet Alkan'dan bilgi aldı.