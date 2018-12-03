Psikolojik Danışma konulu konferans düzenlendi

Adıyaman Üniversitesinde Psikolojik Danışmanlık ve Gelişim Topluluğu tarafından "Psikolojik danışma nedir, ne değildir?” konulu konferans düzenlendi.

Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesi Vehbi Koç Konferans Salonunda Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. İbrahim Yerlikaya'nın konuşmacı olarak katıldığı konferansta akademik ve İdari çalışanlar ile öğrenciler hazır bulundu.

Doç. Dr. İbrahim Yerlikaya konferansta psikolojik danışmanın ilke ve süreçlerden bahsederek,“Psikolojik danışma, problemi olan bir danışan ile danışman arasında, danışanın çevresi ile daha etkili davranışlar geliştirmesini sağlayıcı yönde, uyarıcı bir bilgilendirme, tutum ve davranışları ile gerçekleştirilen ve danışanın kendisini daha iyi hissetmesi ve kişisel doyum sağlayacak şekilde davranması amacına yönelik, karşılıklı bir etkileşim süreci olarak tanımlanabilir. Bireyin sorunlarını çözmek demek ona öğüt vermek, telkinde bulunmak, tavsiye yapmak değildir. Yani akıl vermek danışmanlık etmek demek değildir” dedi.

Soru cevap kısmı ile devam eden konferansın ardından Doç. Dr. Yerlikaya'ya Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesinde kendi adına dikilen fidanın sertifikası takdim edildi.