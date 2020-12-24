PTT Başmüdürlüğü önünde bomba paniği

Bomba imha uzmanlarınca fünye ile patlatılan paket boş çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan PTT Adıyaman Başmüdürlüğü önündeki bir çöp kovası yanında bir poşet içerisinde paket olduğunu fark eden vatandaşlar durumdan şüphelenerek polis ekiplerine bilgi verdi.

İhbar üzerine olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak bomba imha uzmanına bilgi verdi. Belirtilen yere gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetler giyerek hazırladığı fünyeyi şüpheli pakete yerleştirdi. Bu esnada Atatürk Bulvarı trafiğe kapatıldı. Bomba paniğinin yaşandığı olay yerinde fünye ile kontrollü şekilde patlatılan paket boş çıktı.

Yapılan incelemelerin ardından kapatılan yol yeniden trafiğe açıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.