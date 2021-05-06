PTT önünde uzun kuyruklar oluştu

Adıyaman'da, korona virüs dolayısıyla yardım parası almak isteyen vatandaşlar PTT önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Tüm Türkiye'de başlayan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen PTT binası önüne sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlar, burada kuyruk oluşturarak, sosyal destek yardım parasıyla ilgili isimlerini sistemden sorgulattı. Kuyrukta bulunan kişilere polis ekiplerince de sosyal mesafe çağrıları yapıldı. Sosyal destek yardım paralarının PTT görevlileri tarafından kişilerin adreslerine tek tek ulaştırılmasına rağmen vatandaşların yine de gelerek PTT'de kuyruğa girdiği de belirtildi. Kuyrukta bulunan vatandaşların bir çoğunun bin 100 TL yardım parası için bazılarının ise E- Devlet şifresi ve elektrik faturası yatırabilmek için saatlerce beklediği öğrenildi.