İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rahmet Eli Derneği'nden alışveriş kartı

Adıyaman Rahmet Eli Derneği tarafından ihtiyaç sahibi 250 aileye alışveriş kartı verildi.


Rahmet Eli Derneği Başkanı Hacı Güçlü'nün bağışı ile 250 aileye 200 TL'lik alışveriş çeki dağıtıldı. Rahmet Eli Dernek Temsilcisi Şaban Tuncmen, düzenli olarak yardımların yapıldığını belirterek, “Toplam 250 aileye 200 TL alışveriş kart dağıtıldı. Periyodik olarak her 3- 4 ayda gıda paketi hazırlayıp dağıtılıyor. Pandemi sürecinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun davranarak alışveriş kartı dağıtıyoruz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.