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Ramazan Bayramında camiler dolup taştı

Adıyaman’da, Ramazan Bayramı dolayısıyla sabah namazını kılmak isteyen vatandaşlar, camilere sığamayınca cami avlularında namaz kıldı.

Adıyaman'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla sabah namazını kılmak isteyen vatandaşlar, camilere sığamayınca cami avlularında namaz kıldı.


Bayram namazını kılmak isteyen yüzlerce kişi Belediye Camisine adeta akın etti. Yüzlerce insanın camide bayram namazı kılmak istemesiyle cami dolup taştı. Cami içerisinde yer bulan çoğu kişi cami içerisinde bayram namazlarını kılarken, yer bulayanlar ise, cami avlusunda bayram namazlarını kıldılar.


Kılınan namaz sonrası vatandaşlar bir biriyle bayramlaştı.

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