Ramazan denetimleri aralıksız devam ediyor

Ekiplerin rutin denetimlerine ek olarak Ramazan Ayı'nda gıda hareketliliğinin artması dolayısıyla başta ekmek ve pide, unlu mamuller, pastacılık ürünleri ve tatlı üretim yerleri olmak üzere Ramazan Ayı boyunca iftar yemeği hazırlayan ve sunan yemek üretim ve toplu tüketim yerleri hijyen yönünden denetleniyor.

Bunun yanında Ramazan kolisi hazırlayan satış yerlerindeki gıda ürünleri muhafaza koşulları, son tüketim tarihleri ve mevzuata uygunluk açısından denetimleri yapılıyor.

Ramazan Ayı'nda gerçekleştirilen fırın, matador ve tatlıcıların denetimine Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, Gıda ve Yem Şube Müdürü Beyhan Özer'de katıldı.

Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan halkımızın daha sağlıklı gıdaya ulaşması için ‘5996 Sayılı Kanun' kapsamında Ramazan Ayı boyunca denetim ve kontrollerin hız kesmeden devam edeceğini, mevzuata aykırı faaliyet gösteren iş yerlerine gerekli uyarı ve yaptırımların yapılacağını belirtti.