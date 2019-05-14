Ramazan etkinliklerinde kum sanatı büyük ilgi gördü

Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Şehr-i Yaman'da Ramazan Etkinlikleri' programı, Kum Sanatı Sanatçısı Muhammed Aktürk'ün muhteşem gösterisi ve ilahilerle devam etti.

Adıyaman'da Ramazan ayı gecelerini coşkuya dönüştüren ‘Şehr-i Yaman'da Ramazan Etkinlikleri' programının 8. gün etkinlikleri kapsamında sahne alan Çelikhanlı Kum Sanatı Sanatçısı Muhammed Aktürk muhteşem bir şova imza attı.

Demokrasi Parkı'nda bulunan alanda gerçekleştirilen programa yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, önce Kum Sanatı Sanatçısı Aktürk'ün şovunu hayranlıkla izledi, daha sonra da Muhammed Aktürk'ün de aralarında bulunduğu Çar-i Gah İlahi Grubunun seslendirdiği birbirinden güzel ilahilerle güzel bir gece yaşadı.

Gösteri ve ilahi dinletisinden sonra sahneye davet edilen Adıyaman Belediyesi Meclis Üyesi Orhan Bilgiç, sanatçılara teşekkür ederek Adıyaman Belediyesi adına hediye ve plaket takdiminde bulundu.