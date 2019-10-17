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Ramazan Kurt Taziye Evinde çevre düzenlemesi yapıldı

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Turgut Reis Mahallesinde yapımı yeni tamamlanan Ramazan Kurt Taziye Evinin çevre düzenlemesi gerçekleştirildi.


İl merkezinde her mahalleye bir taziye evi kazandırmayı amaçlayan Adıyaman Belediyesi, hayırsever vatandaşlarla birlikte yürütülen projeye destek vermeye devam ediyor.


Son olarak hayırseverler tarafından Turgut Reis Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Ramazan Kurt Taziye Evinde çevre düzenleme çalışması yapan Adıyaman Belediyesi, taziye evi bahçesine parke taşı döşeyip, tamamlanan alanlara çöp kutusu ve bank monte etti.


Turgut Reis Mahallesi'ndeki Ramazan Kurt Taziye Evinin bahçesinde ve etrafında gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, yapılan çalışmalarla taziye evinin ve bahçesinin daha kullanışlı bir hale geldiğini söyleyerek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.

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