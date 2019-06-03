İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Refüje çarpan minibüs takla attı

Adıyaman’da, kontrolden çıkarak takla atan minibüsten, minibüs sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Adıyaman'da, kontrolden çıkarak takla atan minibüsten, minibüs sürücüsü yara almadan kurtuldu.


Edinilen bilgilere göre, Mehmet Kirişçi idaresindeki 02 HV 835 plakalı minibüs, Yeni Mahalle 3.Çevre Yolu üzerinde kontrolden çıkarak refüje çarparak takla attı. Yaşanılan kazada minibüs sürücüsü kendi imkanları ile minibüs içerisinden çıktı. Minibüs sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken minibüste maddi hasar meydana geldi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.