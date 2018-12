Rektör Gönüllü Adıyaman'ın il oluşunun yıl dönümünü kutladı

Dr. Talha Gönüllü Adıyaman'ın il oluşunun 64. yıl dönümü kutladı.

Rektör, Gönüllü, "Güneşin en güzel doğup en güzel battığı ve farklı kültürlerin asırlardır kardeşçe bir arada yaşadığı kadim şehir" diyenitelediği Adıyaman'ın il oluşunun 64. yıl dönümünü kutladı. Rektör Gönüllü, “Her geçen gün gelişen ve büyüyen Türkiye'mizin temel taşlarından biri olan ilimize kültürel, bilimsel ve sosyal anlamda katkı sunmak için Adıyaman Üniversitesi olarak büyük bir gayret içerisindeyiz. İlimize gelen öğrencilerimize ve misafirlerimize ilimizi en güzel şekliyle tanıtmak ve ilimizden ayrıldıklarında ilimizi güzel hatıralarla anmalarını sağlamak için üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle hareket etmekteyiz.

Bu kapsamda, her dil ve dinden, her düşünce ve inançtan birçok insanın tarih boyunca barış ve huzur içinde yaşadığı bir medeniyetin toprakları üzerinde bulunduğumuzun bilincinde olarak Adıyaman ilindeki tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkıyoruz. Kültürel motiflerimizin yaşatılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması toplum ve şehir olmamızın gereklerinden biridir. Adıyaman Üniversitesi olarak gelecek nesillerimize bu tarihi ve kültürel mirasın anlatılması ve bozulmadan aktarılması için, üzerimizde hissettiğimiz sorumluluğun farkında olarak, üniversitemiz içerisinde zamana karşı direnemeyip yok olmaya yüz tutan kültürel değerlerimizi simgesel olarak canlandırmak amacıyla Minyaman'ı ayrıca kampüsümüzün farklı yerlerinde Nemrut ve Perre Antik Kentinin maketlerini inşa ettik. Her yıl düzenlediğimiz gastronomi günleri vasıtasıyla ilimizin yerel tatlarını tüm Türkiye'ye tanıtıyoruz. Bundan sonra da güzel Adıyaman'ımızın başta eğitim olmak üzere her alanda gelişimine katkı sunmaya gayret edeceğiz. Bu vesileyle Adıyaman'ımızın il oluşunu kutluyor, Adıyaman için taş üstüne taş koyan herkese şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.