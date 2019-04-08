Rektör Gönüllü: “Evlatlarımız, en önemli önceliğimiz”

Çalışmalar kapsamında, kuzey girişinde bulunan güvenlik merkezi (Mühendislik Fakültesi Girişi) ve Rektörlük girişlerine yapılması planlanan ana giriş kapıları bitme aşamasına geldi.

Çelik konstrüksiyon üzerine alüminyum kompozit kaplamaları giydirilen giriş kapısı işlerinin yüzde 80'inin bittiğini belirten Adıyaman Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı yetkilileri bir ayın sonunda çalışmaların sona ereceğinin altını çizdi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü öğrencilerin ve personelin güvenliğini öncelikli unsur olarak gördükleri için böyle bir çalışma başlattıklarını belirtti.

Gönüllü: “Üniversitemizde güvenlikle ilgili en küçük bir olay yaşanmadı. Fakat külliye alanımızın genişlemesi ve öğrenci sayımızın artmasıyla birlikte üniversiteye giriş-çıkışların daha kontrollü yapılması gerektiğini düşünerek bu kapıları yapıyoruz. Bu kapılar hem görsel anlamda hem de güvenlik anlamında üniversitemize katkı sunacak. Öncelikle her biri bizlere anne, babaları tarafından emanet edilen evlatlarımız ve üniversitede çalışan personelimiz daha kontrollü bir ortamda eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edecekler. Çelik konstrüksiyon üzerine alüminyum kompozit kaplama suretiyle yapılacak olan ana giriş kapıları İnşallah 1 ay sonunda kullanıma hazır hale gelecek” diye konuştu.