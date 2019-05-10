Rektör Gönüllü öğrencilerle iftar yaptı

Dr. Mustafa Talha Gönüllü, İslami İlimler Fakültesi tarafından organize edilen iftar yemeğinde öğrencilerle bir araya geldi.

Adıyamanlılar Vakfının sponsorluğunda organize edilen iftar yemeğine, yardımcıları Prof. Dr. Seyit Temir, Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. Ali Aydın ile birlikte katılan Rektör Gönüllü, yemek öncesi öğrencilerle sohbet etti.

İftar programında İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik, dekan yardımcıları, öğretim görevlileri ve öğrenciler hazır bulundu.

Yemek sonrası organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Rektör Gönüllü, "Ramazan ayı, barış, kardeşlik, muhabbet ve hoşgörünün hâkim olduğu bir aydır. Bu ay, sevdiklerimizle daha fazla zaman geçirip Allah'ın bizlere sunduğu nimetlere daha fazla şükretmemiz gereken bir aydır. Bugün evlatlarımızla iftarda bir araya gelip bizler için ne denli önemli olduklarını hissettirmek istedik. İftarla birlikte aynı zamanda hoş bir sohbet oldu. Allah bu kutlu günlerin hürmetine ülkemizin birliğini, dirliğini bozmasın, bizlere ve evlatlarımıza sağlıklı, mutlu, başarılı nice Ramazan ayları nasip etsin. Katılan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.