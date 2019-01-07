Rektör Gönüllü üniversitenin projelerinden bahsetti

Konuyla ilgili açıklama yapan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, "Üniversitelerin toplumun dinamiği olması gerektiğini sürekli ifade ediyorum. Gerek bilimsel gerek toplumsal gerekse kültürel platformlarda, üniversitenin, içinde bulunduğu toplumla barışık olması ve topluma yön vermesi gerekir. Bu kapsamda Adıyaman Üniversitesi olarak her ay bir sosyal sorumluluk proje konusu belirliyoruz ve bu konuyla ilgili çeşitli bilgileri, görselleri üniversitemizin internet sayfasında, sosyal ağlarında ve radyosunda kamu spotları oluşturarak paylaşıyoruz ve toplumsal bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu bilgi ve görsellerin daha geniş kitlelere ulaşmasında üniversite radyomuz da önemli bir rol oynuyor. Türkiye'deki üniversite radyolarından en kalitelilerinden birine sahibiz, bu da bizleri ayrıca gururlandırıyor” dedi. Rektör Gönüllü, toplumların korunması, sağlığı ve yaşanılabilir bir dünya için birçok konuda hassas davranılması gerektiğini de vurguladı.

Rektör Gönüllü, “Geçtiğimiz yıl ekmeğini ve yemeğini israf etme, sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakın, kan bağışı hayat kurtarır, yerli ve milli mal kullanımı, su israfı, çevre duyarlılığı, afet bilinci, enerji verimliliği, orman ve anız yakma, trafik duyarlılığı, bağımlılıkla mücadele, soba gazı zehirlenmeleri gibi konuları işledik. 2019 yılında da sosyal sorumluluk projelerimizin kapsamını genişleterek çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Toplumların sorunlarına dikkat çekmenin ve çözüm bulmanın önemine değinen Rektör Gönüllü, gelecek nesilleri yetiştirecek kurumlar olması açısından bu konuda bir lokomotif görevi gören üniversitelerin çevreyle toplum sorunlarına karşı duyarlı bireylerin yetiştirilmesi açısından da önemli bir rol üstlendiğini söyledi.