Rektör Gönüllü'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Dr. Mustafa Talha Gönüllü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

3 Aralık Dünya Engelliler Gününün bütün dünyada engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve haklarını geliştirip bir farkındalık oluşturmak amacıyla kutlandığını dile getiren Dr. Mustafa Talha Gönüllü, engellilerin iş ve sosyal hayatlarındaki yaşam standartlarını engelsiz hale getirmenin hepimizin görevi olduğunu söyledi.

Rektör Gönüllü, “Engellilik konusu sadece engelli bireylerin ve ailelerinin sorunu olmamakla birlikte bütün toplumu ilgilendirmektedir. Her bireyin ileride bir engelli adayı olabileceğinin de bilinciyle engelli bireylerin toplumda sorumluluk almalarına yardımcı olarak kendi yardımlaşma duygularımızın da güçlenmesini sağlamalıyız. Asıl engelin kalplerde olan sevgisizlik, merhametsizlik ve zihinlerde olan empati yoksunluğu olduğu aşikardır. Öncelikle bakış açımızı değiştirerek empati yeteneğimizi arttırarak engelli bireylerin yaşamlarında etkin bir birey olarak yer alabilmesi, eğitimden sanata ve spora kadar her türlü sosyal faaliyetlerden etkin bir şekilde faydalanması için gerekli çalışmaları yapmalıyız. Bu kapsamda herkesin üzerine sorumluluklar düşmektedir. Adıyaman Üniversitesi olarak bizler de üniversitemizde öğrenimine devam eden öğrencilerimizin ve çalışan personellerimizin daha rahat hareket etmelerini sağlamak üzere bütün kampüste hummalı çalışmalar yürütüyoruz, bu çalışmaların büyük bir bölümü tamamlandı. Bu kardeşlerimizin toplumsal hayata uyumlarını kolaylaştırmak ve elbette ki her birinin bir değer olduğunu kendilerine hissettirmemiz gerekiyor. Bunun için de gerek fiziki düzenlemeler ve gerekse sosyal ve kültürel etkinliklerle bu kardeşlerimize ne kadar yakın olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Dünya Engelliler Gününün amacına uygun bir katkı sağlamasını diliyor, belirli bir engelle yaşamak zorunda kalan bütün kardeşlerimize engelsiz, huzurlu ve mutlu bir hayat diliyorum” ifadelerini kullandı.