Rektör Gönüllü'den araştırmacı, girişimci ve yatırımcılara çağrı

Dr. Mustafa Talha Gönüllü, alanında uzman araştırmacıları, girişimcileri, şirketleri ve yatırımcıları kamu-üniversite-sanayi işbirliği portalına (KÜSİP) beklediklerini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde son yıllarda hedeflenen kalkınmanın gerçekleşmesi adına lokomotif görevi üstlenmesi beklenen planların başında Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliğinin güçlendirilmesinin geldiğini belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde oluşturulan KÜSİP'te Adıyaman Üniversitesi olarak yer aldıklarını ifade eden Rektör Gönüllü, “Bu portal aracılığı ile kamu, üniversite, sanayi, girişimciler, yatırımcılar arasında işbirliği ve etkileşimin sağlanması, paydaşların tek bir nokta üzerinden Ar-Ge fonlarına, araştırmacılara, yatırımcılara ve bilgi kaynaklarına kolay ve hızlı erişiminin sağlanması amaçlanmaktadır. Türkiye'nin kalkınmasında aktif rol almak adına birçok etkili çalışma yürütmekte olan Adıyaman Üniversitesinin bu konuda kamu, üniversite, sanayi işbirliği faaliyetlerine de büyük önem veriyoruz. Bu çalışmalar çerçevesinde sanayicilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla ortak çalışmalar yapmak üzere başvurularını almaya yönelik çalışmaları yürüteceğiz. Sanayi ve teknoloji günümüz dünyasının vazgeçilmez iki büyük gerçeğidir. Sanayide ve teknolojide son yıllarda ülkemiz de ciddi atılımlar sergilemekte, bu durum oldukça memnuniyet verici. Bu atılımda elbette üniversitelerin de belli bir rolünün olması gerekiyor. KÜSİP bu anlamda sanayicilerimizle üniversitemizdeki akademisyenlerin ve öğrencilerimizin iletişim halinde olup birbirlerinin bilgi ve tecrübelerinden istifade edebilecekleri bir platform olacak. Sanayicimiz bir alana yatırım yapmayı düşünüyorsa ya da kendi işi ile ilgili çözüme ulaşamadığı bir problemi varsa bu alanla ilgili hangi akademisyenimizin uzmanlığının olduğunu ve onunla nasıl irtibata geçebileceğini öğrenebilecek. Ya da bir akademisyen sanayinin herhangi bir alanında bir çalışma yapmak istiyorsa hangi sanayicinin tecrübelerinden yararlanabileceğini işte bu platformdan yararlanarak öğrenebilecek. KÜSİP üzerinde öncelikle teknoloji transfer ofisleri, kamu araştırma merkezleri, sanayi ve ticaret odaları, organize sanayi bölgeleri, özel sektöre bünyesindeki ar-ge ve tasarım merkezleri, teknoloji geliştirme bölgeleri araştırma ve test laboratuvarları, fon sağlayan kurumlar, akademisyenler ve diğer araştırmacılar bir araya gelme fırsatı bulmaktadırlar. Ayrıca KÜSİP fon sihirbazı özelliği ile ulusal ve uluslar arası proje çağrılarına tek bir noktadan erişim imkanı çeşitli bakanlıklardaki özel proje çağrıları, kabul edilen çalışmalar ile ilgili danışmanlık gibi konularda eşleştirme faaliyeti, araştırmacıların araştırma sonuçlarını yatırımcılara tanıtma imkanı gibi fırsatlar sunmaktadır” diye konuştu.