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Rektör Turgut Başkan Kılınç ile bir araya geldi

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof.

Dr. Mehmet Turgut, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a ziyarette bulundu.


Dr. Mehmet Turgut, daha önce kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a iade-i ziyaret gerçekleştirdi. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Turgut'a yeni görevinde başarılar dileyen Belediye Başkanı Kılınç, el birliğiyle Adıyaman'ı hak ettiği yerlere getireceklerine inandığını söyledi.


ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ise desteklerinden dolayı Başkan Süleyman Kılınç'a teşekkür etti.

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