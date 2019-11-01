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Rektör Turgut, geçici işçilerle vedalaştı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Mehmet Turgut, üniversitede görev yapan ve çalışma süreleri dolan geçici işçilerle vedalaştı.


Rektör Turgut, üniversite kampusunda bir araya geldiği işçilerle bir süre sohbet ettikten sonra, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.


Rektör Turgut yaptığı konuşmada, yeni çalışma döneminde tekrardan bir araya gelmeyi ümit ettiğini belirterek, “Üniversitemizde görev yapan çok değerli geçici işçi kardeşlerime teşekkür ediyorum. Görev yaptıkları süre zarfında ellerinden gelenin en iyisini ortaya koyarak, üniversitemizin birçok yarasına merhem oldular. Kendilerine teşekkür ediyor, yeni çalışma döneminde bir araya gelmeyi temenni ediyorum” diye konuştu.


Geçici işçiler ise, Rektör Turgut'a kendilerine göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

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