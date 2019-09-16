İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rektör Turgut, İlköğretim Haftasını kutladı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Mehmet Turgut, İlköğretim Haftasını kutlayarak açıklamalarda bulundu.


Öğrencilere başarılar dileyerek açıklamalarda bulunan Rektör Turgut, “Yeni bir eğitim-öğretim yılının başında ülkemizin geleceği çocuklarımızla birlikte olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Okul, müdürü, öğretmeni, öğrencisi, velisi ve tüm çalışanı ile sıcak bir yuvadır. Bu yuva gelecekteki yaşamınızın ve mutluluğunuzun hazırlayıcısıdır. Amacımız, büyük önderin belirttiği gibi, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek, bilgiye ulaşmanın yollarını araştıran, bilgiyi paylaşabilen, teknolojiyi üretebilen ve insanlığın yararına kullanabilen, dinamik, özgüvenli bir nesil yetiştirebilmektir. Nesillerimizi bilgi ve teknoloji ile donatıp, Anadolu'muzun maneviyatıyla da yoğurmalıyız. Manevi değerlerine bağlı, teknolojiyi önemseyen bir nesille inanıyorum ki, istikbal, Türkiye'mizin olacaktır. 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başarılarla dolu bir yıl olmasını diliyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.