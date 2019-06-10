İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rektör Turgut, Türkiye A Milli Futbol Takımını tebrik etti

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Mehmet Turgut, Konya'da oynanan UEFA 2020 Grup Elemeleri H Grubu 3'üncü karşılaşmasında Fransa'yı 2-0 yenerek tarihi bir galibiyet elde eden A Milli Futbol Takımını tebrik etti.


Prof. Dr. Turgut, yaptığı açıklamada, son dünya şampiyonu Fransa'yı dize getiren A Milli Futbol Takımının teknik heyetini ve futbolcularını kutladı.


Rektör Turgut, “A Milli futbol takımımızı Fransa karşısında aldığı anlamlı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. İnşallah takımımız önümüzdeki maçlarda da aynı başarılı performansı ortaya koyarak Türk milletini sevindirmeye devam eder. Dün olduğu gibi 82 milyonun tek yürek olduğu nice günler diliyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.