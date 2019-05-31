İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rektör Turgut Vali Pekmez ile bir araya geldi

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof.

Dr. Mehmet Turgut, ilk ziyaretini Vali Aykut Pekmez'e gerçekleştirdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ataması yapılan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, ilk ziyaretini Vali Aykut Pekmez'e yaptı.


Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyarette Vali Aykut Pekmez, Prof. Dr. Mehmet Turgut'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni görevinin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.