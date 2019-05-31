Rektör Turgut Vali Pekmez ile bir araya geldi

Dr. Mehmet Turgut, ilk ziyaretini Vali Aykut Pekmez'e gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ataması yapılan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, ilk ziyaretini Vali Aykut Pekmez'e yaptı.

Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyarette Vali Aykut Pekmez, Prof. Dr. Mehmet Turgut'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni görevinin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi.