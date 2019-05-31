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Rektör Turgut'tan Ramazan Bayramı Kutlama mesajı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Mehmet Turgut, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Rektör Turgut, toplumu kaynaştıran ve kardeşliği pekiştiren bir Ramazan Bayramına daha kavuşmanın mutluluğunun yaşandığını belirtti. Turgut mesajında, “Dostluk ve yardımlaşma, birlik ve beraberlik gibi güzel duyguların yaşandığı bayramlarımız, bizi millet yapan ve kardeşçe bir arada yaşamamızı sağlayan ortak değerlerimizdendir. Akraba, dost ve arkadaşların bir araya gelmesini sağlayarak özlemleri gideren, her türlü dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan bayramlar, sevgi ve hoşgörü duygularını güçlendirerek, sevinç ve mutluluğu milletçe yaşadığımız özel günlerdir. Bu bayramda da annelerimiz, babalarımız, akrabalarımız ve dostlarımızın yanı sıra yetimleri, öksüzleri, hastaları, şehit yakınlarını, şehit çocuklarını ziyaret edelim, onların da bayram sevincine ve mutluluklarına ortak olalım. Muhtaçları, düşkünleri, yaşlıları koruyup gözetmeyi, onlara da yardım elimizi uzatmayı, ihmal etmeyelim. Bu vesile ile başta üniversitemiz mensupları olmak üzere, sevgili öğrencilerimizin, kıymetli ailelerinin ve tüm halkımızın mübarek Ramazan Bayramını kutlar, sevgi, saygı ve kardeşlik duyguları içerisinde mutlu bir bayram geçirmelerini dilerim” ifadelerini kullandı.

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