Rektör Turgut'tan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Dr. Mehmet Turgut, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan “Pençe Harekatında” PKK'lı teröristlerce bölgeye önceden yerleştirilen EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Reşit Aydın ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Hain terör saldırıları karşısında dik duruş ve birliktelik mesajı veren Rektör Turgut, “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen “Pençe Harekatında” şehit olan kahraman Türk askerlerimize Allah'tan rahmet kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Şunu belirtmek isterim ki, insanlık dışı kalleş ve sinsi terör saldırıları sonucu birçok insanımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Gerek terör saldırıları gerekse de çeşitli komplolar ile milletimizin sahip olduğu birliktelik sınanmaya çalışılıyor. Ancak bu meş'um düşmanların tarih boyunca öğrenemedikleri şey, bu tür insanlık dışı terör saldırılarının asla amacına ulaşamayacağı ve mutlaka kendi kötülük girdaplarında boğulup, kaybolmaya mahkum olduklarıdır. Saldırılarda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaslı ailelerine ve aziz milletimize sabır, yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin” ifadelerini kullandı.