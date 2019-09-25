Rektör Turgut'tan teröre tepki

Dr. Mehmet Turgut, Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polisleri taşıyan servis aracına yapılan saldırı sonucu yaralanan biri polis beş vatandaşın yaralandığı olaya tepki göstererek terörü lanetledi.

Yapılan saldırıda hem kolluk kuvvetlerini hem de sivil vatandaşın hedef alındığını belirten Rektör Turgut, “Haince gerçekleştirilen bir terör saldırısının ardından, bir polis memuru kardeşimiz ve dört vatandaşımız yaralanmıştır. En büyük tesellimiz can kaybı olmamasıdır. Ülkemizdeki huzur ortamından rahatsız olan terör örgütleri, çirkin yüzünü bizlere göstermeye devam ederken, bu ortamda Türk milletinin üzerine düşen görev, barış ve kardeşlikten ödün vermemektir. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması dileğiyle, hain terör saldırısı sonucu yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” diye konuştu.