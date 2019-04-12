Resfebe Şenliği 2 büyük ilgi gördü

Şenliğe İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik, çeşitli kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin katılımıyla açıldı. Harf, sayı ve resimlerin bir arada kullanılarak bir kelimeyi bulmaya dayanan Resfebe Şenliği büyük ilgi gördü.

Hayal gücü ile zekanın ortak buluşma noktası olarak karşımıza çıkan resfebe şenliğine, 47 ilkokul ve ortaokuldan toplam bin 466 öğrenci başvuruda bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, bu tür farklı sergilerin zeka gelişimine katkı sağladığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Adıyaman'ın eğitim kalitesinin artırılması için bir takım çalışmalar yaptıklarını da belirten Alagöz, bu çalışmaların günden güne meyvesini verdiğini dile getirdi.

BİLSEM Müdürü Dr. Fuat Tokur ise konuşmasında, "Resfebe hayal gücünü geliştirir, bilgi ve kavram gelişimini destekler, analitik düşünme becerisini geliştirir. Strateji üretme kapasitesini arttırır, algılama ve muhakeme becerisini destekler, dikkat ve konsantrasyonu destekler. Bunlar çocuklarımızın eğitim ve öğretimi için büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda öğrencilerimizin zeka gelişimine de katkı sağlayan, onlara farklı bakış açıları kazandırmayı amaçlayan bu şenlik, yediden yetmişe herkesin ilgisini çekmesi bizi mutlu ediyor" dedi.

Konuşmaların ardından resfebe şenliği sergisi gezildi.