Resim öğretmenleri kurumların duvarlarına çiziyor

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde usta öğretici olarak çalışan resim öğretmenleri hizmet binalarına resimler çiziyor.

Samsat Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü bünyesinde usta öğretici olarak çalışan resim öğretmenleri Yasir Aktoprak ve Musa Yönyol, yörenin kültürel zenginliğini yansıtan figürlerle hizmet binası duvarlarını boyuyor.

HEM Müdürü Mehmet Çoban yaptığı açıklamada, öğretmenlerin duyarlılıklarından dolayı mutlu olduklarını belirterek kendilerine teşekkür etti.

Müdür Çoban, "Resim öğretmenlerimizin özverisi ile gerçekleştirdikleri sanatsal dokunuşlarla görsel anlamda hizmet binamız cıvıl cıvıl ve tarihi doku ile güzelleşecek. Duvar boyama sanatı çok farklı bir alan. Öğretmenlerimiz bir anlamda ilçe halkına örnek olmak istiyorlar. Dilerim vatandaşlarımız da evlerini, sokaklarını boyayarak daha temiz, daha şen ve iç açıcı bir ilçe oluşur. Öğretmenlerimize bu güzel çalışmadan dolayı teşekkür ederim" dedi.