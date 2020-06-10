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Resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen resim yarışmasında dereye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen resim yarışmasında dereye giren öğrenciler ödüllendirildi.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen resim yarışmasında birinci Başak Sertöz, ikinci Bilgenur Önderci, üçüncü ise Gökşen Arslan oldu.


Yarışmaya yoğun bir katılım olduğunu söyleyen Belediye Başkanı İskender Yıldırım, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklara yönelik bir resim yarışması tertipledik. Yarışmaya ilçemizdeki çocuklardan yoğun katılım oldu. Pandemi sürecinde uzun süre evlerinde kalan ve sabırlı olan tüm çocuklara teşekkür ediyorum. Bu süreç bittikten sonra çocuklara yönelik güzel çalışmalar etkinlikler yapacağız. Dereceye bir birinden güzel çalışmaları ile giren öğrencilerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.


Dereceye giren öğrenciler ise böyle güzel etkinlikler düzenleyen Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'a teşekkür etti.

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