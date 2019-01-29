Reşit Alkan Saadet Parti'sinden aday oldu

Adıyaman'ın Besni İlçesinde AK Parti'den istifa eden Reşit Alkan, Saadet Partisi'nden aday olduğunu açıkladı.

Daha önce AK parti'den aday adayı olan ancak daha sonra partiden istifa eden Reşit Alkan, seçimlerde Saadet Partisi'nden aday olacağını söyledi.

Reşit Alkan yatığı açıklamada, “Siyaset, halka hizmet etme sanatıdır. Halka rağmen siyaset yapılmaz. Siyasetin olmazsa olması demokrasi ve fırsat eşitliğidir. Fakat ne yazık ki günümüzde her platformda vesayet odaklarıyla mücadele etmek için halktan destek aldıklarını belirten şahıslar, Besni'miz üzerinde vesayet kurmaya çalışmaktadır. Bu odaklar, maalesef her köşe başını tutmuş, yeni fikirlerin ve şahısların çıkmasını istememektedir.

Biz, bu düzeni yıkmak, bu anlayışı çöpe atmak ve Besni'nin dayatılan kalıba sığmayacağını göstermek adına yola çıktık. Halkımızdan ve diğer aday adayı arkadaşlarımızdan gördüğümüz destek, Besni'de yeni bir dönemin başlayacağını göstermektedir” dedi.

Alkan açıklamasının devamında, “İnşallah, yeni belediyecilik projelerimizi Besni'de hayata geçireceğiz. Rutin belediyecilik hizmetleri dışında en öncelikli görevimiz, yatırımcıları ilçemize çekerek yeni istihdam alanları oluşturmaktır. Kadınlarımıza, çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik çeşitli projelerimizi hayata geçireceğiz. Kimsenin siyasi görüşüne takılmadan mağdur ve mazluma hizmet etmeye talibim. Gücümüzü önce Hak'tan sonra da Besni halkından alıyoruz. Rabbim, halis niyetlerle çıktığımız bu kutlu yolda, bizi muvaffak etsin. Hep birlikte başaracağız” diye konuştu.