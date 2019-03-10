Reşit Alkan'ın seçim irtibat bürosu açıldı

Saadet Partisi Besni Belediye Başkan Adayı Reşit Alkan'ın seçim irtibat bürosunun açılışı yapıldı.

Açılışı Merinos A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, Besni Belediye Başkan Adayı Reşit Alkan, Gerger Belediye Başkan Adayı Zeynal Aslan ve Saadet Partisi Besni İlçe Başkanı Ramazan Buzcu ve çok sayıda partili katıldı.

Seçim irtibat bürosu açılışında konuşan Saadet Partisi Besni İlçe Başkanı Ramazan Buzcu, açılışa katılan herkese teşekkür ederek seçim çalışmaları hakkında konuştu.

Açılışlarında bakanların olmadığını, milletvekillerinin olmadığını ama Ali Erdemoğlu olduğunu vurgulayan Besni Belediye Başkan Adayı Reşit Alkan, “Biz hiç sağa sola bakmadan işimize bakacağız ve projelerimizi anlatacağız. Öyle evlere gittim ki betonun üzerinde savan serili, içim burkuldu. Bakmayın suyum sert, suratım asık ama kalbim pamuk gibi yumuşaktır. Memleketimize geldiğim zaman içim yanıyor. Diğer memleketler, diğer ilçeler almış başını gitmiş. Besni'ye gelince canım sıkılıyor. Besni en iyisini ve en güzelini hak ediyor. Bu memleketin girişi Suriye çıkışı Münbiç, Şimdi bu kader mi? Niye sahip çıkmadınız, neden yapmadınız, başımızda Yunan hükumeti yoktu ki. Her sene en az 500 gencimizi işe alsaydınız da Reşit Alkan bunları demeseydi. ihtisas, organize sanayi diyoruz, biliyorsunuz Besni 6. Bölge teşvik kapsamında buraya Türkiye'de ihtisas yapmış büyük firmalardan dört tanesi gelse, 4 bin tane gencimiz işe girecek, bu kötü mü olur. Memleketimizde bir tane ticaret ve sanayi odası yoktur. Buraya bir yatırımcı gelse, nerede ne yapacağım diye sorsa, kimse burada şu var diyecek noktada değil. Önce bu memlekete yatırımcıları çekeceğim, söylediklerimin hepsi de yerini bulacak.

Devletimizin yaptığı çok şey var, yapılana teşekkür edeceğiz ve eksikleri biz tamamlayacağız. Ama memleketin de bir gerçeği var, Erdemoğlu Ailesi inşallah burayı kısa bir zamanda çalışmaları tamamlandığında iplik üretim üssüne çevirmek gibi bir gayretleri var. Bin 200 kişi de oradan gelecek ve Besni ayağa kalkacak. Besni kaderine terk edilmeyecek. Bu memleketin sahipleri var. Allah nasip ederse inşallah ihtisas organizeyi en hızlı ve en süratli bir şekilde bu memlekete getirmek üzere çalışmalara başlayacağız” dedi.

Besni için kendisini uçurumdan atabileceğini söyleyen Başkan Adayı Reşit Alkan, “Ben bu memleket için dayak yemeye geldim. Ama Besni halkının haklarını savunmak üzere gideceğim, kendimi Besni için uçurumdan atacağım ve arkama dönüp bakacağım, Besni halkı var mı yok mu, varsa var, yoksa tek başıma atacağım memleketim için. Biz Besni'nin sevdalısıyız ve memleketimizi çok seviyoruz. Ali Erdemoğlu'nun bir sözü var, seviyorum deme ile sevgi olmaz, ben seviyorum deme ile kuru sevgi olmaz, eserleriniz ile olur, icraatlar ile olur, tehditle olmaz, şantaj ile olmaz. Vermişsiniz bir ekmek, peşine yoklama çekiyorsunuz. Herkesin hür iradesi var, bırakın dokunmayın kimseye. Memleketimiz için biz her türlü zorluğa hazırız. Belediyeyi sizden bir kere istiyorum, verdiniz verdiniz, vermediniz canınız sağ olsun. Ne yaparsak memleketimiz için canla başla yapacağız. Bu memlekette hizmette bulunmak insana gurur verir, onur verir. Sizden 31 Mart'ta bu coşkunuzu sandığa yansıtmanızı istiyorum. Bu memleketi hep birlikte yöneterek, bütün Besni halkını kucaklayarak, bütün siyasi partiler ile birlikte, bütün sivil toplum örgütleri ile Besni'mizi güzel günlere umutlu yarınlara taşıyacağız. Bir takım sözler söylenir, bu seçim sürecidir. CHP'li de, AK Partilide, MHP'li de herkes bizim kardeşimiz. Seçimden sonra hep yüz yüze bakacağız. Hiç birinizi ayrıştırmadık, seçimden sonra da hiç birinizi ayırmayacağız. Dostluğumuz ebedi, arkadaşlığımız baki olacak. Sizlerde dertlisiniz bizlerde dertliyiz ama çözülmeyecek hiçbir şey yok. Ele ele vererek her şeyi yapacağız. Biz Saadet Partisinden girdik ve Saadet Partisinden de devam edeceğiz. Kendilerini bize büyük rakip gören siyasi aktörler diyor ki, tamam siz kazanacaksınız ama gelirseniz de biz sizleri almayacağız diyorlar. Gelen kim, burada Besni halkının iradesi varken, Besni halkının teveccühü ve Besni halkının oyları varken kim buna ipotek koyabilir. Besni ne derse o olur. Benim hayalim bir Besni sevdalısı olarak göç veren değil, göç alan bir Besni olmasıdır. Hedefimiz Besni'de en az 5 bin genç arkadaşımıza istihdam sağlamaktır. Üreterek ve iş alanları açarak kalkınacağız" şeklinde konuştu.

Daha sonra konuşan Merinos A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu ise, "Besni için bugüne kadar yaptıklarımız bundan sonra da devam edecektir. İnşallah yeni yatırımlarımız olacaktır. Yalnız benim Besnili hemşerilerimden bir ricam var, fakülteye sahip çıkmanızı istiyorum. Çocuklarınızı buradaki fakülteye gönderdiğiniz takdirde, bizde aşta var, işte var. Fakültede başarılı olan gençlerimiz Erdemoğlu Holding bünyesinde istihdam edilecektir. Şuanda inşaatı devam eden fen lisemiz inşallah 2020'nin sonunda eğitim öğretime açılacaktır. Oyratlı köyümüze de bir sağlık ocağı yaptırarak onu da en kısa zamanda bitireceğiz. Besni için de yeni projelerimiz var. Bunları da zamanı gelince açıklayacağım. Sağlık olsun, eğitim olsun, sanayi sektörü olsun, amacımız Besni. Besnilileri seviyoruz, gerçek Besni burada” diye konuştu.

Yapılan konuşmalarına ardından Merinos A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, Besni Belediye Başkan Adayı Reşit Alkan, Gerger Belediye Başkan Adayı Zeynal Aslan ve Saadet Partisi Besni İlçe Başkanı Ramazan Buzcu seçim irtibat bürosunun açılışı gerçekleştirildi.