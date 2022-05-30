Ressam yazarın ikinci kitabı çıktı

Adıyaman'da ki Ressam Yazar Mehmet Umut Uzun'un Mevlevi hikayesinin yer aldığı ‘Türbedar Şahsude' isimli ikinci kitabı çıktı.

Adıyaman'da 8 yaşından beri resim çizen Mehmet Umut Uzun, bu güne kadar 600'e yakın resim çizdi. Resme olan merakının yanı sıra kitapta yazan Mehmet Umut Uzun, geçtiğimiz yıl Hz. Süleyman dönemini anlatan ‘Mekansızlar' isimli kitabi çıkarttı.

Kitap yazmaya devam eden Ressam Yazar Mehmet Umut Uzun, Mevlevilik üzerine kitap yazarak ‘Türbedar Şahsude' isimli kitabı yazdı.

Mehmet Umut Uzun, “Resimlerimde metafizik ve realist çalışmalar yapıyorum. Bu konuları sevdiğim için buna yöneliyorum. Bazen insan ve hayvan figürleri de resmediyorum. Düşündüğümü imgeliyorum, imgelediğimi tabloya döküyorum. Bunanla birlikte aynı şekilde bunları mısralara döküyorum. Bir taraftan resim yaparken bir taraftan da kitap yazıyorum. Hayal gücümü hem resimlere hem kitaplara yansıtıyorum. Tasavvuf ve Mevlevi kitapları yazıyorum” dedi.